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Ветер поднял в небо палатки и шатры на фестивале в Германии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:37
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На музыкальном фестивале в Германии вихрь закружил палатки, шатры, рюкзаки и другие вещи любителей техно. На несколько минут посетители отвлеклись от происходящего на сцене и стали снимать происходящее в этом лагере. Сообщается, что потоки воздуха на десятки метров поднимали вверх довольно крупные предметы. При этом сам вихрь практически не видно. Никакой пыли, а о размерах воронки можно судить только по разбросу палаток в ней. Кажется, и ветер не сильный, но тем не менее он успел устроить настоящий погром.
Видео: Facebook / Bewakingsagenten Belgie

Видео: Twitter / Barrufet del temps

Видео: YouTube / bn1xx

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