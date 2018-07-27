Спасательный отряд студенческого корпуса провел занятия с детьми в Кузьминском парке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:55
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- 35
28 июля в парке "Кузьминки" сотрудники Центрального спасательный отряда всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) провели с детьми занятия по спасению утопающего. Дети научились бросать спасательный круг, делать искусственное дыхание и многое другое.
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