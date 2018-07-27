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Спасательный отряд студенческого корпуса провел занятия с детьми в Кузьминском парке Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:55
  • 35
  • 1

28 июля в парке "Кузьминки" сотрудники Центрального спасательный отряда всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) провели с детьми занятия по спасению утопающего. Дети научились бросать спасательный круг, делать искусственное дыхание и многое другое.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:11
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:47 https://www.mskagency.ru/materials/2803242 27.07.18. Ссылка на портал добавлена.
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