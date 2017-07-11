На Физтехе проходит образовательный лагерь для олимпиадников
- Автор:
- nataliapak
- Дата публикации:
- 16:38
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Более 200 старшеклассников из России, США, Великобритании и Китая собрались на кампусе МФТИ, чтобы пройти подготовку к национальным и международным олимпиадам по физике, математике, информатике и химии. Этим летом полтысячи школьников уже посетили две смены Олимпиадных школ МФТИ, 29 июля стартует третья смена.
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