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На Физтехе проходит образовательный лагерь для олимпиадников

Автор:
nataliapak
Дата публикации:
16:38
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Более 200 старшеклассников из России, США, Великобритании и Китая собрались на кампусе МФТИ, чтобы пройти подготовку к национальным и международным олимпиадам по физике, математике, информатике и химии. Этим летом полтысячи школьников уже посетили две смены Олимпиадных школ МФТИ, 29 июля стартует третья смена.

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