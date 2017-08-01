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В Москве объявлен план-перехват "Сирена" для поиска преступника, напавшего на полицейского в центре города

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
19:36
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Сотрудники правоохранительных органов розыскивают преступника, напавшего на сотрудника полиции в центре Москвы. На выездах из города выставлены посты, на которых стоят сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Останавливаются для проверки подозрительные автомобили и междугородние автобусы. В городе на поиск преступника объявлен план «Сирена».

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