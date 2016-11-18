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Финиш ралли "Шелковый путь - 2018" проходит на Красной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:30
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Подходит к завершению международное ралли «Шелковый путь-2018», в котором участвуют около 300 человек из 25 стран мира. Пятый этап гонки Астрахань-Волгоград, на котором побывали корреспонденты SaratovNews, был самый сложный. Спецучасток, длина которого 444 километра, всегда считался самым сложным и трудно проходимым из-за рельефа местности, тем более что в этом году накануне в волгоградском регионе прошли проливные дожди. Уже известна тройка победителей ралли в абсолютном зачете: 1. Язид Аль Раджи (Саудовская Аравия) 2. Нассер Аль Атия (Катар) 3. Матье Серрардори (Франция). Из грузовиков победил экипаж Андрея Каргинова – КамАЗ занял весь пьедестал. В эти минуты в центре Москвы на Красной площади проходит торжественный финиш с церемонией награждения участников многодневного ралли.

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