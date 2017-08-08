Жители Белгородской области наблюдают лунное затмение
- Автор:
- romannikitin
- Дата публикации:
- 27.07 21:49
-
- 70
Первые фото и видео лунного затмения прислали из Белгородской области, поселка Уразово.
- 70
Ещё
130
08.08.2017 08:15 | bebeinvierno
Первые фото и видео лунного затмения прислали из Белгородской области, поселка Уразово.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)