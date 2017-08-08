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Жители Белгородской области наблюдают лунное затмение

Автор:
romannikitin
Дата публикации:
27.07 21:49
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Первые фото и видео лунного затмения прислали из Белгородской области, поселка Уразово.

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