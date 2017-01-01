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Пожар на АЗС произошёл в подмосковной Ивантеевке

Автор:
Dendb
Дата публикации:
27.07 23:36
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Пожар на заправке произошёл около станции Ивантеевка в Московской области.

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