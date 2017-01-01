Пожар на АЗС произошёл в подмосковной Ивантеевке
- Автор:
- Dendb
- Дата публикации:
- 27.07 23:36
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- 14
Пожар на заправке произошёл около станции Ивантеевка в Московской области.
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18.07 12:57 | mreportertv
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22.06 15:56 | Maga1
Пожар на заправке произошёл около станции Ивантеевка в Московской области.
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