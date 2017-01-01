Последствия ливня, прошедшего в городе Кисловодске Ставропольского края

Автор: OlgaFisun Дата публикации: 27.07 23:43

27

27 0

Из-за неисправной ливневой канализации во время сильного ливня в городе Кисловодске Ставропольского края вся масса воды шла бурным потоком, вырывая куски асфальта, разрушая тротуары, снося люки канализации. Потоками воды сносило автомобили, были повалены деревья и столбы электропередач. На момент публикации репортажа большая часть жилых домов города была обесточена. Главная магистраль города - проспект Победы остался без света, её освещение и светофоры до сих пор не работают. Весь принесенный потоком мусор, камни и ветки остаются на проезжей части. Жители вынуждены ждать подачи электричества на улице.