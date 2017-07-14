Ливень вызвал потоп в городе Кисловодске Ставропольского края
- Автор:
- луна
- Дата публикации:
- 27.07 23:55
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На курортный город Кисловодск Ставропольского края обрушился ливень с градом. Вода прибывала так быстро, что многие улицы оказались полностью затоплены. Дороги превратились в реки, по которым несло мусорные баки и кирпичи. Одной из самых затопленной оказалась центральная улица города - Проспект Победы. Вода размыла канализационные люки, на их месте образовались гейзеры. Стихия повалила много деревьев. Они падали на припаркованные автомобили.
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