Ливень вызвал потоп в городе Кисловодске Ставропольского края

Автор: луна Дата публикации: 27.07 23:55

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На курортный город Кисловодск Ставропольского края обрушился ливень с градом. Вода прибывала так быстро, что многие улицы оказались полностью затоплены. Дороги превратились в реки, по которым несло мусорные баки и кирпичи. Одной из самых затопленной оказалась центральная улица города - Проспект Победы. Вода размыла канализационные люки, на их месте образовались гейзеры. Стихия повалила много деревьев. Они падали на припаркованные автомобили.

Ливень в Кисловодске. Последствия.. Видео 1

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210822

Жителям Кисловодска еще долго пришлось справляться с последствиями ливня. Везде были остатки мусора и оторванные ветки. На улице Азербайджанской стихия вырвала с корнем и сломала несколько деревьев. Одно из них упало на машину.