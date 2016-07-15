Жители Красноярского края увидели событие двух столетий - лунное затмение и великое противостояние Марса
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:00
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- 23
Мы в Иланском, благо позволила погода - на столбике термометра было около +8 градусов, а к началу этого события рассеялись облака - смогли воочию пронаблюдать великое событие двух с лишним столетий - лунное затмение и великое противостояние Марса.
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