Жители Красноярского края увидели событие двух столетий - лунное затмение и великое противостояние Марса

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:00

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Мы в Иланском, благо позволила погода - на столбике термометра было около +8 градусов, а к началу этого события рассеялись облака - смогли воочию пронаблюдать великое событие двух с лишним столетий - лунное затмение и великое противостояние Марса.