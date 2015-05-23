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На северо-востоке Москвы начался демонтаж многоярусного гаража-парковки

Автор:
mars66
Дата публикации:
13:08
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Несколько лет назад на северо-востоке столицы начали возводить многоэтажный гараж-парковку по адресу: улица Бочкова, дом 3/15. Не закончив строительство объект был заморожен и, так как не нашлось инвесторов, начался демонтаж почти готового гаража, места в котором так ждали местные жители.

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