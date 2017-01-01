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Вологда отметила 1030-летний юбилей принятия Русью христианства

Автор:
kolokola
Дата публикации:
19:56
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28 июля на Соборной площади Вологды состоялись торжества по случаю празднования Крещения Руси и дня памяти равноапостольного князя Владимира. Божественную литургию в Софийском соборе и последующий затем крестный ход совершил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий и около тысячи вологжан. Празднование 1030-летия крещения Руси в Вологде завершилось фестивалем православной культуры, творческими мастер-классами, выступлениями солистов и хоровых коллективов Вологды и православных приходов города.

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