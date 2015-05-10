В подмосковной Рузе прошел град
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- Дата публикации:
- 19:50
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- 26
Град с проливным дождем обрушился на город Руза в Подмосковье.
- 26
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10
21:28 | LaimeLaim
75
14.07 17:12 | gazin
265
10.05.2015 08:26 | moto-kvadro
Град с проливным дождем обрушился на город Руза в Подмосковье.
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