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В подмосковной Рузе прошел град

Автор:
Аноним
Дата публикации:
19:50
  • 26
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Град с проливным дождем обрушился на город Руза в Подмосковье.

  • 26
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