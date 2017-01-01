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Сильный ливень обрушился на московский район Новокосино

Автор:
ulaisaeva
Дата публикации:
19:50
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Сильный ливень обрушился на московский район Новокосино на востоке города.

  • 69
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