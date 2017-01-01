Сильный ливень обрушился на московский район Новокосино
- Автор:
- ulaisaeva
- Дата публикации:
- 19:50
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- 69
Сильный ливень обрушился на московский район Новокосино на востоке города.
- 69
Сильный ливень обрушился на московский район Новокосино на востоке города.
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