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Подтопление дороги образовалось на улице Кирпичные выемки на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:40
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Сильный тропический ливень привёл к подтопление дорог. На улице Кирпичные выемки дорогу подтопилона протяжении около 150 метров, а глубина была местами почти с пол колеса легкового автомобиля. На место прибыла аварийная бригада Мосводостока, которые в оперативном режиме начали производить откачку воды. Автомобилисты при проезде водной преграды снижали скорость.

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