Дождь с громом идёт на юго-востоке Москвы
- Автор:
- pavel2033
- Дата публикации:
- 19:16
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- 31
Дождь идёт на юго-востоке Москвы. В небе гремит гром. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами.
- 31
Дождь идёт на юго-востоке Москвы. В небе гремит гром. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами.
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