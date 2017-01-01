Дождь с громом идёт на юго-востоке Москвы

Автор: pavel2033 Дата публикации: 19:16

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Дождь идёт на юго-востоке Москвы. В небе гремит гром. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами.