В центре Москвы прошёл митинг против пенсионной реформы
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 19:30
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28 июля 2018 года митинг на улице академика Сахаров против пенсионной реформы собрал более 10 000 человек. На митинге выступили: Геннадий Зюганов - председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, Сергей Удальцов - координатор «Левого фронта», представители профсоюзных организаций, обманутых дольщиков и других инициативных групп. Представители других городов.
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