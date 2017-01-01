В центре Москвы прошёл митинг против пенсионной реформы

Автор: Стрелец Дата публикации: 19:30

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28 июля 2018 года митинг на улице академика Сахаров против пенсионной реформы собрал более 10 000 человек. На митинге выступили: Геннадий Зюганов - председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, Сергей Удальцов - координатор «Левого фронта», представители профсоюзных организаций, обманутых дольщиков и других инициативных групп. Представители других городов.