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Тропический ливень обрушился на подмосковный Железнодорожный

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
19:50
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Сегодняшний день выдался самым жарким в этом году. Температура воздуха на востоке Московской области прогрелась до +32 градусов. Но в 6м часу вечера погода кардинально изменилась. Буквально за короткое время, солнце и жара сменились на тропический ливень, которые шёл более получаса. На данный момент, температура воздуха в городе Железнодорожном опустилась до +22 градусов.

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