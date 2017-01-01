Тропический ливень обрушился на подмосковный Железнодорожный

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Сегодняшний день выдался самым жарким в этом году. Температура воздуха на востоке Московской области прогрелась до +32 градусов. Но в 6м часу вечера погода кардинально изменилась. Буквально за короткое время, солнце и жара сменились на тропический ливень, которые шёл более получаса. На данный момент, температура воздуха в городе Железнодорожном опустилась до +22 градусов.