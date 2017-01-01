Сильный дождь прошел вечером в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:00
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Сильный дождь прошел в центральной части столицы. Горожане и гости столицы с облегчением вздохнули после сильной жары.
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Сильный дождь прошел в центральной части столицы. Горожане и гости столицы с облегчением вздохнули после сильной жары.
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