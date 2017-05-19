На Алтуфьевском шоссе в ДТП попали 4 автомобиля

33

33 0

Вечером 28 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 5, столкнулись 4 автомобиля: микроавтобус "Пежо", "Фольксваген", "Нива" и "Шкода". Как пояснили водители, водители начали останавливаться, т.к. перед ними на поворот остановился автомобиль. В ту же секунду сзади водитель микроавтобуса врезался в автомобиль "Нива" и "Фольксваген". После удара оба автомобиля отбросило вперёд и они оба ударили автомобиль "Шкода". В ДТП никто не пострадал. Возможно, сильный дождь помешал водителю автомобиля "Пежо" разглядеть остановившиеся автомобили.