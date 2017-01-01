Дни Пекина проходят на Тверской площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:26
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- 8
На Тверской площади проходят Дни Пекина. Это ярмарка китайских товаров, мастер-классы по каллиграфии и культурная программа.
- 8
На Тверской площади проходят Дни Пекина. Это ярмарка китайских товаров, мастер-классы по каллиграфии и культурная программа.
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