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Дни Пекина проходят на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:26
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На Тверской площади проходят Дни Пекина. Это ярмарка китайских товаров, мастер-классы по каллиграфии и культурная программа.

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