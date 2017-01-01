Стена Цоя разрушается, но все также притягивает поклонников
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:27
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- 8
Стена Цоя разрушается. Гости столицы с интересом ее рассматривают и фотографируют на память.
- 8
Стена Цоя разрушается. Гости столицы с интересом ее рассматривают и фотографируют на память.
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