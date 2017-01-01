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Стена Цоя разрушается, но все также притягивает поклонников

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:27
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Стена Цоя разрушается. Гости столицы с интересом ее рассматривают и фотографируют на память.

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