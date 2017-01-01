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Информация о розыске преступника, напавшего в Москве на полицейского, на дорожных табло

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:26
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На дорожных табло в столице появилась информация о розыске преступника, который ранил полицейского. Нападение на полицейского произошло в пятницу, 27 июля, около посольства Словакии на Брестской улице в Москве. Пострадавший полицейский Сергей Некрасов получил семь ножевых ранений. Его прооперировали в Боткинской больнице. Розыск преступника продолжается.

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