"Красота среди бегущих...": ночной забег собрал тысячи любителей спорта

Автор: tim777 Дата публикации: 00:44

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210871

28 июля в центре Москвы состоялся Ночной забег на 10 км — единственный массовый забег в Москве, который стартует после захода солнца.На одну ночь столицу заполнил поток движущихся огней: тысячи участников пробежали по центру города с яркими фонариками.Участники стартовали на территории олимпийского комплекса «Лужники». Маршрут забега проходил по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Бегуны могли насладиться ночными видами художественно подсвеченных столичных достопримечательностей, среди которых здание президиума Российской академии наук (РАН) и Национального центра управления обороной Российской Федерации, Андреевский и Крымский мосты, бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и Храм Христа Спасителя.Старт забега был назначен на 22:30. По традиции бегуны и болельщики собрлаись в стартово-финишном городке еще до наступления темноты, где приняли участие в конкурсах, поучаствовали в массовой разминке и пообщались друг с другом. После финиша, в Лужниках прошла церемония награждения, сопровождающаяся зажигательной музыкой и световыми эффектами.За 6 лет существования Ночной забег приобрел славу самого «романтичного» старта столицы. Летняя ночь, яркие огни и торжественность видов превращают забег в необычное свидание, где признаются в любви или делают предложение руки и сердца.