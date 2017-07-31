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В Новороссийске отпраздновали День ВМФ

Автор:
romanvrsk1
Дата публикации:
19:15
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В Новороссийске отпраздновали День ВМФ. На военной технике устрлили заплыв.

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