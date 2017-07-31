В Новороссийске отпраздновали День ВМФ
- Автор:
- romanvrsk1
- Дата публикации:
- 19:15
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- 10
В Новороссийске отпраздновали День ВМФ. На военной технике устрлили заплыв.
- 10
В Новороссийске отпраздновали День ВМФ. На военной технике устрлили заплыв.
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