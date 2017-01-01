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В Новой Москве столкнулись несколько автомобилей

Автор:
mike_shumratov
Дата публикации:
17:15
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В Новой Москве столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в Коммунарке. Пострадавших нет.

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