В Новой Москве столкнулись несколько автомобилей
- Автор:
- mike_shumratov
- Дата публикации:
- 17:15
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- 16
В Новой Москве столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в Коммунарке. Пострадавших нет.
- 16
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113
28.07 21:00 | Max_019
В Новой Москве столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в Коммунарке. Пострадавших нет.
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