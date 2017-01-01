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«Парк огромных трафаретов» появился сегодня на Песочной аллее парка «Сокольники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:15
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Специально для проекта были разработаны и изготовлены 30 огромных трафаретов до 8 метров в длину. С помощью выданных трафаретов и цветных мелков участники нарисовали на асфальте собственные шедевры. Тематикой рисунков стали футбол, цветы, животные, фрукты, природа и просто красивые узоры, которые украсили несколько десятков метров Песочной аллеи. Самым большим стал рисунок 8-ми метровой матрешки, которую назвали Марусей.

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