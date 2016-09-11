В Кемерове несколько семей живут в разваливающемся доме

Автор: Andreybloh Дата публикации: 29.07 20:42

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После очередных дождей в Кемерово, в аварийном доме по адресу Агеева д. 1 обвалился потолок рядом с детской кроваткой. Жители дома неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой отремонтировать крышу. Район, где находится дом был признан зелёной зоной и должен был быть расселен еще в 1987 году, но это до сих пор не сделано. Жители дома обращаются к администрации Кемерово с просьбой помочь им с расселением аварийного дома.