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В Кемерове несколько семей живут в разваливающемся доме

Автор:
Andreybloh
Дата публикации:
29.07 20:42
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После очередных дождей в Кемерово, в аварийном доме по адресу Агеева д. 1 обвалился потолок рядом с детской кроваткой. Жители дома неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой отремонтировать крышу. Район, где находится дом был признан зелёной зоной и должен был быть расселен еще в 1987 году, но это до сих пор не сделано. Жители дома обращаются к администрации Кемерово с просьбой помочь им с расселением аварийного дома.

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