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«Фестиваль индийской свадьбы» проходит в парке «Сокольники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
29.07 20:04
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Гости фестиваля получили уникальную возможность увидеть и прочувствовать красочную атмосферу настоящей индийской свадьбы. В рамках фестиваля все желающие пары смогли стать участниками свадебной церемонии и пожениться по-индийски, а также познакомиться со свадебными традициями культуры Индии. В программе фестиваля выступления артистов, мастер-классы по йоге, индийским танцам, мехенди, по завязыванию сари, лекции по аюрведе, философии семейной жизни, кулинарные уроки.

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