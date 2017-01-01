«Фестиваль индийской свадьбы» проходит в парке «Сокольники»

Автор: Uwis Дата публикации: 29.07 20:04

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Гости фестиваля получили уникальную возможность увидеть и прочувствовать красочную атмосферу настоящей индийской свадьбы. В рамках фестиваля все желающие пары смогли стать участниками свадебной церемонии и пожениться по-индийски, а также познакомиться со свадебными традициями культуры Индии. В программе фестиваля выступления артистов, мастер-классы по йоге, индийским танцам, мехенди, по завязыванию сари, лекции по аюрведе, философии семейной жизни, кулинарные уроки.