На севере столицы начался снос кинотеатра «Нева»

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На севере столицы по адресу: улица Беломорская, д. 16А начался демонтаж кинотеатра «Нева». После сноса на месте нынешнего здания появится новое четырёхэтажное здание, которое будет иметь стеклянный фасад и прогулочную зону на крыше. Помимо кинозалов там появятся магазины, кафе и зоны отдыха. Всего в столице будет реконструировано 39 советских кинотеатров, их превратят в современные культурно-развлекательные центры.