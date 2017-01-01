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На севере столицы начался снос кинотеатра «Нева»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
29.07 21:39
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На севере столицы по адресу: улица Беломорская, д. 16А начался демонтаж кинотеатра «Нева». После сноса на месте нынешнего здания появится новое четырёхэтажное здание, которое будет иметь стеклянный фасад и прогулочную зону на крыше. Помимо кинозалов там появятся магазины, кафе и зоны отдыха. Всего в столице будет реконструировано 39 советских кинотеатров, их превратят в современные культурно-развлекательные центры.

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