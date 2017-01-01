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На северо-востоке столицы началась реконструкция кинотеатра «Марс»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
29.07 22:03
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В Северо-Восточном округе столицы начались работы по демонтажу здания бывшего кинотеатра «Марс» на Инженерной улице. Кинотеатр вошёл в масштабную программу по реконструкции 39 столичных кинотеатров. Кинотеатр был построен в 1964 г. С 90-х годов тут уже перестали показывать фильмы. После реконструкции в двухэтажном здании кинотеатра, помимо кинозалов, появятся супермаркет, магазин фермерских продуктов, спортивные студии, кафе и рестораны. Здесь также организуют творческие мастерские для проведения мастер-классов. Для детей предусмотрены образовательные классы и зоны развлечений, для взрослых - культурные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки. О том, как выглядел кинотеатр до реконструкции можно посмотреть [url=http://www.mreporter.ru/reports/171535]здесь[/url].

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