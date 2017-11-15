С 30 июля на ремонт закроют часть платформы станции метро «Кунцевская» Филёвской линии

Автор: pavel2033 Дата публикации: 29.07 22:46

134

134 0

134

134 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210899

С 30 июля 2018 года для ремонтных работ временно закроют часть платформы станции «Кунцевская» Филёвской линии Московского метро. Высадка пассажиров, прибывающихна станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход.Поезда «Русич», следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров. Поезда «Москва»не будут открывать двери последних трёх вагонов. Разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Кунцевская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.О временном порядке проезда пассажиров проинформируют информационные листы, размещенные на дверях вагонов поездов, объявления машинистов.На станции «Кунцевская» продолжается ремонт. Работы проводятся ежедневно. Временно вход и выход к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.