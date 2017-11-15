С 30 июля на ремонт закроют часть платформы станции метро «Кунцевская» Филёвской линии
- Автор:
- pavel2033
- Дата публикации:
- 29.07 22:46
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на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход.
Поезда «Русич», следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров. Поезда «Москва»
не будут открывать двери последних трёх вагонов. Разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Кунцевская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.
О временном порядке проезда пассажиров проинформируют информационные листы, размещенные на дверях вагонов поездов, объявления машинистов.
На станции «Кунцевская» продолжается ремонт. Работы проводятся ежедневно. Временно вход и выход к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.
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