Разбитое дорожное покрытие лежит во дворах Новочебоксарска Чувашской республики

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 29.07 22:59

26

26 0

Разбитое дорожное покрытие лежит во дворах города Новочебоксарска Чувашской республики. На видео показаны дороги по улице 10-Пятилетки, дом 31 и улице Воинов-Интернационалистов, дом 49. И это только часть города. Такие дворы по всему городу. Хотелось бы, что бы администрация города решила проблему с дорогами во дворах. Дворы у нас давно не ремонтировали.