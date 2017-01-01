Парад военных судов в честь Дня ВМФ прошёл у Свердловской набережной Санкт-Петербурга

Автор: Leobr Дата публикации: 02:04

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Благодаря особенностям Санкт-Петербурга парад части кораблей в День ВМФ РФ 29 июля 2018 года можно было видеть например и у Большеохтинского моста, куда по Неве поднялись катера, малые и некоторые средние суда. На первом малом десантном корабле вместо бронетехники была установлена копия исторического ботика Петра Первого - конечно рядом находились и сам "Петр Алексеевич со товарищи". Эту и официальную часть парада помогали видеть сверху журналисты с вертолета. Завершил парад кораблей пролет военно-морской авиации - это будет в следующем репортаже.