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Парад военных судов в честь Дня ВМФ прошёл у Свердловской набережной Санкт-Петербурга

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02:04
  • 36
  • 1

Благодаря особенностям Санкт-Петербурга парад части кораблей в День ВМФ РФ 29 июля 2018 года можно было видеть например и у Большеохтинского моста, куда по Неве поднялись катера, малые и некоторые средние суда. На первом малом десантном корабле вместо бронетехники была установлена копия исторического ботика Петра Первого - конечно рядом находились и сам "Петр Алексеевич со товарищи". Эту и официальную часть парада помогали видеть сверху журналисты с вертолета. Завершил парад кораблей пролет военно-морской авиации - это будет в следующем репортаже.

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  • 1

Комментарии (1)

  • Leobr
    06:25
    воздушный парад будет здесь https://www.mreporter.ru/reports/210904 .
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