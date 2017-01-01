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Военная авиация пролетела над Санкт-Петербургом в День ВМФ

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:13
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День Военно-морского флота РФ, который отмечался в этом году 29 июля, отпраздновали в Санкт-Петербурге масштабным военно-морским парадом. Так, со стороны Свердловской набережной был виден торжественный проход морских кораблей, которые стоят на вооружении России. На первом малом десантном корабле вместо бронетехники была установлена копия исторического ботика Петра Первого - конечно, рядом находились и сам "Петр Алексеевич со товарищи". Затем в небе можно было увидеть пролёт военно-морской авиации.
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