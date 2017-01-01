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В Таганроге детский сад строят несколько лет

Автор:
serg333
Дата публикации:
12:51
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Строительный парадокс заметили жители Таганрога в 1-ом Новом переулке. Здесь вот уже несколько лет строят новый детский сад. Однако работы ведутся довольно странным и даже, по мнению горожан, абсурдным способом. По словам мобильного репортёра, строители зачем-то срубили природный камень, которым был облицован забор. А затем - сняли облицовку недостроенного здания, которую до них нанесли другие рабочие. "Это какой-то театр абсурда или банальное отмывание денег," - пишет житель Таганрога, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Садик строится уже лет 5. Сменилось уже N-ое количество подрядчиков. Забор облицован был природным камнем. Потом этот камень срубили (а это деньги, и немалые). Зимой облицовывали, штукатурили само здание детского сада. На видео эту облицовку сбивают. Это какой-то театр абсурда или банальное отмывание денег".


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