В Таганроге детский сад строят несколько лет

Автор: serg333 Дата публикации: 12:51

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210907

Строительный парадокс заметили жители Таганрога в 1-ом Новом переулке. Здесь вот уже несколько лет строят новый детский сад. Однако работы ведутся довольно странным и даже, по мнению горожан, абсурдным способом. По словам мобильного репортёра, строители зачем-то срубили природный камень, которым был облицован забор. А затем - сняли облицовку недостроенного здания, которую до них нанесли другие рабочие. "Это какой-то театр абсурда или банальное отмывание денег," - пишет житель Таганрога, который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Садик строится уже лет 5. Сменилось уже N-ое количество подрядчиков. Забор облицован был природным камнем. Потом этот камень срубили (а это деньги, и немалые). Зимой облицовывали, штукатурили само здание детского сада. На видео эту облицовку сбивают. Это какой-то театр абсурда или банальное отмывание денег".