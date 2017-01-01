В Таганроге детский сад строят несколько лет
- Автор:
- serg333
- Дата публикации:
- 12:51
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- 21
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Садик строится уже лет 5. Сменилось уже N-ое количество подрядчиков. Забор облицован был природным камнем. Потом этот камень срубили (а это деньги, и немалые). Зимой облицовывали, штукатурили само здание детского сада. На видео эту облицовку сбивают. Это какой-то театр абсурда или банальное отмывание денег".
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