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Бастующие таксисты перекрыли улицы Барселоны

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:35
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Перекрыли улицы, поставили палатки и устроили пикники - в Барселоне таксисты устроили забастовку. Требуют ужесточения правил лицензирования для "Uber" и других подобных компаний. Из-за этого дорога к аэропорту, а также несколько центральных улиц города оказались перекрыты черно-жёлтыми автомобилями. Говорят, что забастовка - бессрочная. То есть стоять на улицах будут, пока не удовлетворят их требования. И, судя по этим кадрам, таксисты не пускают слов на ветер: ставят палатки и стулья вдоль дорог, устраивают пикники на тротуарах, коротают время песнями и плясками. В общем, разъезжаться не торопятся. Очевидцы рассказывают, что многие водители днюют и ночуют здесь вместе со своими семьями. Тем временем от забастовки страдают местные жители и туристы: отдыхающим стало сложнее добираться до аэропорта, а частным автомобилям - труднее проехать по улицам города из-за образовавшегося затора.
Видео: Instagram / rafatonic

Видео: Instagram / wilsonism

Видео: Instagram / elite_taxi_madrid

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