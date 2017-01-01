Московский метрополитен запустил новый тематический поезд «ЦСКА»

Автор: pavel2033 Дата публикации: 15:23

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30 июля на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел новый именной поезд «ЦСКА». Его запуск приурочен к 95-й годовщине со дня основания Центрального спортивного Клуба Армии. Вагоны тематического поезда расскажут пассажирам об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта высших достижений, о профессиональных клубах – баскетбольном, хоккейном и футбольном, а также о всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», которое зарождалось в ЦСКА. В вагонах можно будет увидеть иллюстрации лучших моментов спортивных состязаний и побед знаменитых армейских спортсменов.