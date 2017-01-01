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Лунное затмение можно было наблюдать в небе над Донецком

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
17:38
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Лунное затмение можно было наблюдать в небе над Донецком.

  • 14
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