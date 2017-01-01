Лунное затмение можно было наблюдать в небе над Донецком
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 17:38
-
- 14
Лунное затмение можно было наблюдать в небе над Донецком.
- 14
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17
26.07 22:58 | LaimeLaim
60
26.07 14:28 | natalitvinenko
Лунное затмение можно было наблюдать в небе над Донецком.
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