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Пешеход погиб в ДТП в Комунарке

Автор:
mike_shumratov
Дата публикации:
17:31
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Два автомобиля столкнулись в Новой Москве. ДТП произошло в Комунарке, на улице Александры Монаховой. Произошло столкновение автомобилей "БМВ" и "Лексус". В результате аварии один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один из пешеходов скончался на месте, второй госпитализирован в больницу, также травмы получил водитель автомобиля "БМВ". На место аварии прибыли экстренные службы города.

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