1 пешеход погиб и двое пострадали в результате ДТП в Коммунарке

Автор: denis947 Дата публикации: 17:33

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Один человек погиб и двое тяжело пострадали в результате ДТП в Новомосковском округе Москвы. В Коммунарке на улице Александры Монаховой напротив дома 31А столкнулись "БМВ Х5" и "Лексус". После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где сбил трех человек. Один из пешеходов погиб на месте, двух госпитализировали, одного из пострадавшиз на вертолете "Московского авиационного центра".