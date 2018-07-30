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1 пешеход погиб и двое пострадали в результате ДТП в Коммунарке

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:33
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Один человек погиб и двое тяжело пострадали в результате ДТП в Новомосковском округе Москвы. В Коммунарке на улице Александры Монаховой напротив дома 31А столкнулись "БМВ Х5" и "Лексус". После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где сбил трех человек. Один из пешеходов погиб на месте, двух госпитализировали, одного из пострадавшиз на вертолете "Московского авиационного центра".

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Комментарии (1)

  • pavel2033
    18:34
    АГН "Москва" в 18:13 https://www.mskagency.ru/materials/2803988 30.07.18
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