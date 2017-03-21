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На Красной площади кронируют голубые ели

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:13
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Плановое кронирование голубых елей производят на Красной площади у Мавзолея.

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