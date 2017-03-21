На Красной площади кронируют голубые ели
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:13
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- 21
Плановое кронирование голубых елей производят на Красной площади у Мавзолея.
- 21
Плановое кронирование голубых елей производят на Красной площади у Мавзолея.
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