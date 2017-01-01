s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новую платформу «Окружная» открыли для пассажиров на Савёловском направлении МЖД

Новую платформу «Окружная» открыли для пассажиров на Савёловском направлении МЖД

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:13
  • 18
  • 0

Для всех пассажиров открылась новая платформа «Окружная» - первая в рамках интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК). Остановочный пункт стал первым, построенным и введенным в эксплуатацию в рамках программы ОАО «РЖД» по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог. Железнодорожники продолжат строить павильон и благоустраивать прилегающую территорию. В прошедшие выходные на Савёловском направлении железнодорожники провели очередные масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры - перевели движение пригородных поездов, следующих в сторону Москвы, на новый участок железнодорожного полотна. Одновременно с этим железнодорожники начали разбирать старые платформы и уже убрали часть старых рельс.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
18:13 | LaimeLaim
На Красной площади кронируют голубые ели
201 0
14.07 16:32 | alextsaryev99
День Московского транспорта проходит на ВДНХ
67 2
04.07 22:10 | Max_019
На Ярославском вокзале появился новый, 16-й путь
399 2
22.07 22:21 | Max_019
В Москве открылась новая железнодорожная платформа «Окружная»