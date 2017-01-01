Новую платформу «Окружная» открыли для пассажиров на Савёловском направлении МЖД

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Для всех пассажиров открылась новая платформа «Окружная» - первая в рамках интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК). Остановочный пункт стал первым, построенным и введенным в эксплуатацию в рамках программы ОАО «РЖД» по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог. Железнодорожники продолжат строить павильон и благоустраивать прилегающую территорию. В прошедшие выходные на Савёловском направлении железнодорожники провели очередные масштабные работы по развитию путевой инфраструктуры - перевели движение пригородных поездов, следующих в сторону Москвы, на новый участок железнодорожного полотна. Одновременно с этим железнодорожники начали разбирать старые платформы и уже убрали часть старых рельс.