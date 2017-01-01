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Городские службы Москвы провели работы по кронированю деревьев у парка "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
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На улице Варварка у Зарядья приступили к плановому кронированию молодых деревьев.

  • 18
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