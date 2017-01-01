Городские службы Москвы провели работы по кронированю деревьев у парка "Зарядье"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:06
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- 18
На улице Варварка у Зарядья приступили к плановому кронированию молодых деревьев.
- 18
На улице Варварка у Зарядья приступили к плановому кронированию молодых деревьев.
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