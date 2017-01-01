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Жара на один день покинула столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
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После жарких дней в столицу пришла прохлада. Днем воздух прогревался до +24С и ощущались холодные порывы ветра. Уже завтра в столице снова станет жарко и солнечно.

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