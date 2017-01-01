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Фонтаны притягивают к себе детей и молодежь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
  • 29
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Не смотря на холодный ветер дети и молодежь с удовольствием резвятся в фонтане.

  • 29
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