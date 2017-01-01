Фонтаны притягивают к себе детей и молодежь
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:06
-
- 29
Не смотря на холодный ветер дети и молодежь с удовольствием резвятся в фонтане.
- 29
Не смотря на холодный ветер дети и молодежь с удовольствием резвятся в фонтане.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)