На ВДНХ проходят работы по возведению ландшафтного парка

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На ВДНХ полным ходом идут работы по возведению уникального ландшафтного парка. Концепцию парка разработал ведущий мировой архитектор Мишель Пена из Франции, автор парка Баньоле и Атлантического сада на крыше вокзала Монпарнас в Париже, ландшафтного парка в Кретее, парка Променад-дю-Пайон в Ницце и многих других проектов. Согласно концепции, парк будет состоять из пяти зон, показывающих переход от дикой природы к культивируемой руками человека: 1-я зона. Природа ботаническая. 2-я зона. Природа развлечений. 3-я зона. Природа дикая. 4-я зона. Природа культивируемая. 5-я зона. Природа наук и искусств. В ходе работ впервые в истории Выставки уже очищены пруды, сооружённые ещё в 1803 году на основе речки Каменки под руководством Роберта Маннерса — главного смотрителя парка Шереметьевых.