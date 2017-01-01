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Брошенный на проезжей части автомобиль помешал дорожным службам отремонтировать дорогу в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:29
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Лето - пора ремонта дорог. Вот и на северо-востоке столицы в июле дорожные службы приехали на улицу Милашенкова для полной замены дорожного полотна. Большую часть улицы дорожники прошли по плану: срезали старый асфальт и уложили новый. Правда, у дома 10 они столкнулись с проблемой - аварийный автомобиль "Рено Дастер". У автомобиля оказалась разбита передняя часть. Дорожные службы ничего не смогли поделать с таким автомобилем. Всю дорогу отремонтировали, уже нанесли дорожную разметку, а вокруг аварийного автомобиля так и остался обглоданный кусок. Выглядит некрасиво. И непонятно, когда этот участок заделают. Явно это будет в виде заплатки, у которых срок службы намного меньше, чем у основного покрытия.

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