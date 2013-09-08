Московские избиратели-дачники смогут проголосовать на 183 участках в Подмосковье

Автор: Uwis Дата публикации: 01:16

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Московские избиратели, которые 9 сентября будут на своих дачах в Подмосковье, смогут проголосовать в больницах, санаториях, на железнодорожных станциях и автовокзалах. Именно там будут располагаться избирательные участки на выборах мэра Москвы. Всего специально для москвичей на территории Московской области будет открыто 183 избирательных участка. Проголосовать можно будет на 46 железнодорожных станциях, на автовокзалах Домодедово и Чехове.