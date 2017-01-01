s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На проспекте Мира идут работы по замене канализационных люков и укладке нового дорожного покрытия

На проспекте Мира идут работы по замене канализационных люков и укладке нового дорожного покрытия

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:46
  • 16
  • 0

На проспекте Мира идут работы по замене канализационных люков и укладке нового дорожного покрытия.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
03:03 | denis947
Грузовик с фруктами перевернулся в тоннеле на Калужском шоссе в Москве
17 0
02:17 | Uwis
Светодинамическая подсветка установлена на отреставрированных павильонов ВДНХ
83 0
12.06 23:10 | Дмитрий Беркутов
Дорожники мешают спать жителям Перми